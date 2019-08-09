Ачинск, Красноярский край, 9 августа, 2019, 18:00 — ИА Регнум. В деревне Каменка Ачинского района Красноярского края, сильнее всего пострадавшей в результате пожара и взрывов в воинской части 5 августа, вновь ЧП. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в краевом правительстве, при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС произошёл подрыв снаряда. Ранены пятеро служащих, повреждён автомобиль.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

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Принято решение об эвакуации жителей деревни Каменка в посёлок Малиновка. Также в качестве одной из причин эвакуации называется «резкое ухудшение метеоусловий», интернет-паблики сообщают, что речь идёт о молнии.

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Из Ачинска и Ачинского района направили 11 автобусов для вывоза жителей деревни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском в воинской части начался пожар на складе боеприпасов, затем прогремели взрывы. В результате погиб один человек, 13 обратились за медпомощью.

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