Астрахань, 9 августа, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В посёлке Володарский Астраханской области появится новая поликлиника. Об этом сообщил врио губернатора Игорь Бабушкин в ходе рабочего визита в муниципалитет 8 августа.

ИА REGNUM Поликлиника

Поликлиника районной больницы сейчас находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Там ни разу не проводился капитальный ремонт. Кадрами учреждение почти укомплектовано, не считая участкового терапевта.

Строительство новой поликлиники на территории больницы запланировано на 2021 — 2022 годы. Она будет рассчитана на 550 посещений в смену.