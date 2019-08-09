Рим, 9 августа, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Прежде чем начать предвыборную кампанию, парламент Италии должен рассмотреть вопрос о сокращении количества депутатов в обеих палатах парламента, сказано в официальном заявлении одной из двух правящих партий страны, «Движения 5 звезд», распространенном в пятницу, 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Согласно законопроекту, представленному «Движением», число сенаторов должно сократиться с 315 до 200, число депутатов — с 630 до 400. Цель реформы — снижение расходов на содержание парламента. Также авторы проекта полагают, что при меньшем числе депутатов парламент будет работать эффективнее.

Закон уже утвержден сенатом, но еще не рассматривался нижней палатой парламента. «Движение» намерено инициировать проведение специального заседания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, досрочные парламентские выборы в Италии, инициированные второй правящей партией — «Лигой», вероятно, будут проведены в середине октября 2019 года.

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