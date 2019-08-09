Владимир, 9 августа, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Во Владимирской области не состоялся конкурс по выбору мусорного оператора для Александровского, Юрьев-Польского, Кольчугинского, Киржачского, Петушинского и Собинского районов. Власти региона обвинили в этом компании, которые саботируют процедуры, подавая жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM

ООО «Спецтранс» пожаловалось, что в конкурсной документации нет ссылки на доступный источник опубликования областной программы в области обращения с отходами. При этом в администрации заявили, что на аналогичных условиях компания сама подавала заявку на конкурс по выбору оператора для зоны №3.

В администрации заявили о намерении обратиться в прокуратуру с жалобой на преднамеренный саботаж компании. Из-за жалобы другой фирмы — ООО «Комплекс» — приостановлено заключение соглашения с победителем конкурсного отбора по зоне №3. Из-за жалоб в УФАС процедура выбора операторов останавливалась и ранее.