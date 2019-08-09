Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Градостроительный совет при правительстве Петербурга не одобрил эскизный проект памятника писателю Даниилу Гранину, который намереваются установить на Дальневосточном проспекте, в «спальном» Невском районе города. Это следует из протокола заседания, опубликованного 9 августа комитетом по градостроительству и архитектуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rodrigo Fernandez Даниил Гранин

За проект проголосовали 8 членов совета, против — 13. Напомним, после конкурса был выбран проект скульптора Евгения Буркова, автор архитектурной части памятника — Нестор Энгельке. Писатель, по их задумке, изображен сидящим и задумчивым, в расстегнутом пиджаке, рядом с ним — огромный фолиант. Расположится фигура писателя на гранитной основе, на которой крупным шрифтом выбито «Даниил Гранин».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, у нескольких членов Градсовета возникли претензии именно к основе, а также к шрифту, прозвучало сравнение с надгробием. Вопросы вызывало и место расположения памятника в районе массовой жилой застройки, однако оно было одобрено дочерью писателя — рядом с библиотекой, названной в его честь.

«Сидящая в кресле фигура писателя отражает его раздумья о жизни, о судьбе города и людей. Площадка и памятник должны создать место притяжения и интереса в современной городской среде», — приводятся в протоколе аргументы Буркова. Рецензент Алексей Архипов отмечал, что работа победила заслуженно, фигура Гранина отражает его характер, поза найдена точно.

Но критиков нашлось достаточно. Так, почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Попов отметил, что не считает работу лучшей на конкурсе, он попросил возможности для Градсовета ознакомиться с другими предложениями финалистов. Несколько членов совета поддержали его в этом стремлении. Попов решительно отверг надпись и выступил за видоизменение памятника, так же как гендиректор «Студии-17» Святослав Гайкович и профессор института им. Репина Юрий Митюрев.

Архитектор Феликс Буянов рекомендовал уточнить местоположение памятника относительно остановки транспорта, подходов к жилым домам, изменить мощение и убрать другие промахи.

Доцент СПбГАСУ Владимир Линов указал на необходимость кардинально переработать архитектурное решение, в том числе защитить стенки и площадки памятника от скейтбордистов.

Руководитель Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов рекомендовал сделать памятнику зеленое обрамление, чтобы у него появился внятный фон, а разбитый вокруг сквер стал бы привлекательным для жителей.

Гендиректор архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» Юрий Земцов отметил, что изменение букв повлечет за собой изменения в архитектурном решении, поэтому вся работа нуждается в переработке. Архитектор Евгений Герасимов также подчеркнул несостоятельность представленной работы, случайность как архитектурных, так и художественных ее качеств.

В результате Градсовет рекомендовал доработать архитектурное и планировочное решение памятника Даниилу Гранину. Его местоположение на Дальневосточном проспекте пересмотрено не будет.