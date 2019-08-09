Осло, 9 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген уверен, что рынок нефти ждет «мрачное будущее» в первой половине 2020 года, 9 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Риск экономического спада и дальнейшая эскалация торговой войны между США и Китаем являются ключевыми проблемами в ближайшей перспективе» , — отмечает норвежский аналитик.

По словам представителя Rystad Energy, «неопределенности» ситуации добавляет вопрос, «как долго ОПЕК+ будет продолжать управлять производством».

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