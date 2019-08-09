Севастополь, 9 августа, 2019, 17:34 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2019 года бюджет Севастополя исполнен на 30%. Об этом на заседании правительства города заявил и.о. директора департамента финансов Владимир Штоп.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Доходная часть за первое полугодие исполнена на 32%. Поступило в бюджет города 15,6 млрд рублей, в том числе собственных налоговых и неналоговых доходов — 7,3 млрд рублей. Остальная сумма — безвозмездные поступления», — отметил Штоп.

Он также отметил, что план по собственным доходам бюджета исполнен лишь на 49%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Крым увеличил объём налоговых и неналоговых доходов на 1,4 млрд рублей.