Калуга, 9 августа, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Калуге вечером 8 августа. Ребёнок остался жив и был госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Открытое окно

По предварительным данным, на момент происшествия малыш находился дома один. Со слов матери ребёнка, она отошла в аптеку для покупки лекарств сыну. Мальчик подошел к открытому окну на балконе, залез на табурет и выпал из окна. Ребенок травмирован, медики оценивают его состояние, как стабильное.

В настоящее время, следствие проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Семья ребенка характеризуется удовлетворительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.