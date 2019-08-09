Милан, Италия, 9 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Граждане Италии тратят на «обязательные» расходы в среднем 7400 евро в год, сообщили в пятницу, 9 августа, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio, передает Corriere della Sera.

Исаак Бродский. Италия. 1911

«Обязательные» расходы (на еду, коммунальные услуги, страховки и бензин) составляют в среднем 41% от всех расходов.

В последние годы доля «обязательных» расходов несколько снизилась, прежде всего со снижением расходов на газ и электричество, отметили эксперты.