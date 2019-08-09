Симферополь, 9 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. В 2019 году Крым увеличил объём налоговых и неналоговых доходов на 1,4 млрд рублей. Об этом 9 августа заявила вице-премьер РК — министр финансов Крыма Ирина Кивико. Также, по её словам, республика увеличила сборы акциза на бензин согласно поступившим от Управления федерального казначейства предложениям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоговый сбор

«Это стало возможным за счёт увеличения объёма поступлений от госкорпорации «Фонд содействия и реформирования ЖКХ», — уточнила чиновница.

Также, по её словам, за счёт этого Крым получил ещё 274 млн рублей, которые являются основной для увеличения объема дорожного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Крыма перенёс на 2021 год более 20 млрд рублей расходов на реализацию объектов ФЦП развития региона.