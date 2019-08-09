Майкоп, 9 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Развитию бренда «Адыгейский чай» будет способствовать закон, подписанный президентом РФ. Об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе посещения Адыгейского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» (ФГБНУ ВНИИЦиСК) 9 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, в НИИ много лет занимаются изучением и выращиванием морозостойких чайных растений, произрастающих в предгорной зоне республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи побывал на плантациях адыгейского чая — самого высокогорного чая в России

Глава региона побывал на чайных плантациях — в настоящее время сбор урожая в самом разгаре. Как рассказал главе Адыгеи директор филиала, кандидат сельскохозяйственных наук Эдуард Пчихачев, первые черенки чая в предгорьях Адыгеи были посажены в 1938 году, эксперимент оказался удачным. Сегодня в республике чай выращивается на площади 6,06 га, из них половина — в стадии полного плодоношения. В 2018 году на площадях НИИ было получено около двух тонн чая-сырца, из которого произвели 600 кг готовой продукции. В 2019 году урожай ожидается больше — на 20%: развитию растений способствовали мягкая зима и ранняя весна. Сбор урожая начался в мае, а завершится в конце сентября: за сезон, по мере появления побегов, происходит около пяти сборов, сейчас идёт третий. Все работы по сбору ведутся вручную, а при выращивании и производстве чая никакой «химии» не используется.

Адыгейский чай считается самым высокогорным в России и самым северным в мире. Чайные плантации находятся в окружении лесного массива на высоте 500−550 над уровнем моря на географической северной широте 44° 30'. Чай ценится за высокие вкусовые свойства — чай из Адыгеи был удостоен золотой медали всероссийского конкурса-выставки «Золотая осень», международного фестиваля чая и кофе в Санкт-Петербурге. 12 марта 2019 года республиканский филиал ВНИИЦиСК получил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай»: это значит, что «Адыгейский чай» может быть изготовлен только из сырья, выращенного в Адыгее.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул: закрепление за республикой ещё одного бренда (первый — адыгейский сыр) — крайне важно. Продукция под этими марками стимулирует развитие отраслей, а также влияет на имидж республики. Глава Адыгеи также рекомендовал использовать потенциал возделывания самого северного в мире чая для развития агротуризма в Адыгее.

В НИИ также занимаются поддержанием коллекции фундука из 27 сортов и 18 популяций лещины (дикорастущего фундука) и изучают произрастание субтропических культур в природно-климатических условиях Адыгеи.

«Необходимо усилить взаимодействие Адыгейского филиала ВНИИЦиСК с министерством сельского хозяйства, министерством образования и науки, комитетом РА по туризму и курортам, образовательными организациями, представителями бизнеса. Нужно использовать различные формы работы для расширения научной деятельности, развития туристской привлекательности региона, популяризации бренда «Адыгейский чай». Отличная возможность для этого открывается в связи подписанным в июле президентом России Владимиром Путиным законом, который направлен на продвижение региональных брендов», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на продвижение региональных брендов — в Гражданский кодекс (ГК) РФ введен новый самостоятельный объект интеллектуальных прав — «географическое указание».