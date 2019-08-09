Цхинвал, 9 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Государственный совет Республики Крым утвердил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Южной Осетией, сообщает 9 августа агентство ТАСС.

ИА REGNUM

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019 — 2022 годы было подписано 18 апреля 2019 года в рамках V Ялтинского международного экономического форума главой Крыма Сергеем Аксеновым и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Это соглашение является первым документом о сотрудничестве между Южной Осетией и Крымом.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов ранее сообщал, что Крым может поделиться с Южной Осетией своим опытом в развитии сельского хозяйства и туризма.