Москва, 9 августа, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Одним из слабых мест истребителя пятого поколения F-35 Lightning II производства компании Lockheed Martin является недостаточный боевой радиус действия. Особенно это касается версий самолетов данной марки, стоящих на вооружении Корпуса морской пехоты США. Об этом пишет новостной ресурс FlightGlobal.

F-35A

F-35A, используемый ВВС США, имеет внутренний топливный бак емкостью 8280 килограмм, максимальную дальность полета 2200 километров, боевой радиус действия 1080 километров.

F-35C, который используют ВМС США, оснащен внутренним топливным баком емкостью 9000 килограмм. Его максимальная дальность полета составляет 2520 километров, боевой радиус действия — 1140 километров.

Версия F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой Корпуса морской пехоты США имеет емкость топлива 6130 килограмм, максимальную дальность полета 1670 километров, боевой радиус действия 865 километров.

Использование дополнительных топливных баков на внешней подвеске F-35 сразу же ухудшает стелс-характеристики боевой машины и превращает его в самолет четвертого поколения. ВМС США для увеличения боевого радиуса действия своих F-35C используют самолеты F/A-18E/F Super Hornet в качестве топливозаправщиков. Кроме того, флот финансирует разработку беспилотных заправщиков MQ-25A Stingray.

Однако эти меры кардинально проблему увеличения боевого радиус действия F-35 не решают, поскольку в случае гипотетических боевых операций против материкового Китая авиабазы, заправочные танкеры и авианосцы вынужденно будут развернуты в пределах радиуса ответного удара со стороны КНР.

ВВС США полагают, что данный вопрос можно будет решить за счет оснащения истребителя F-35 новым двигателем, имеющим большую мощность и экономичность. Есть мнение, что адаптивные двигатели смогут обеспечить 25-процентную экономию топлива и увеличение тяги на 10 процентов. В случае успеха этой программы F-35 получат адаптивные двигатели уже в середине 2020-х годов.

Однако эксперты достаточно трезво оценивают перспективу замены нынешнего двигателя F-35 на адаптивный. Данный шаг, конечно же, улучшит характеристики самолета, но не в разы, и прорыва не обеспечит, кроме того, следует учитывать и дальнейшее увеличение дальности средств поражения. Таким образом, одна из самых дорогих оружейных программ США, программа истребителя пятого поколения F-35, имеет весьма ограниченный потенциал модернизации и со временем придет в тупик.