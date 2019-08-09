Лондон, 9 августа, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут, нефть марки Brent подобралась к отметке $59 за баррель, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $1,57 (2,74%), до $58,95 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» достиг отметки в $59,09 за баррель.

Нефть WTI поднялась в цене на $1,95 (3,71%), до $54,49 за баррель. Сессионный максимум марки пока составляет $54,70 за баррель.

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