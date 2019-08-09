В московских аэропортах из-за непогоды отменили и задержали 67 рейсов
Москва, 9 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В аэропортах Московского авиаузла вечером 9 августа отменено и задерживается в общей сложности 67 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Домодедово
По информации на 17:14, в аэропорту «Внуково» отменено три рейса и ещё 14 рейсов задержано, в «Домодедово» отменено два рейса и 22 задержано, в «Шереметьево» задерживается 26 авиарейсов.
Данные предоставлены аэропортами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области идёт дождь, дует сильный порывистый ветер.