Москва, 9 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В аэропортах Московского авиаузла вечером 9 августа отменено и задерживается в общей сложности 67 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

По информации на 17:14, в аэропорту «Внуково» отменено три рейса и ещё 14 рейсов задержано, в «Домодедово» отменено два рейса и 22 задержано, в «Шереметьево» задерживается 26 авиарейсов.

Данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области идёт дождь, дует сильный порывистый ветер.