Ново-Огарево, Московская область, 9 августа, 2019, 17:12 — ИА Регнум. 9 августа губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече в Ново-Огарево с президентом Владимиром Путиным обратился к главе государства с просьбой присвоить Вологде статус города исторического наследия. Об этом информирует ТАСС.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

Также Олег Кувшинников попросил включить древний город в федеральную программу развития культуры и туризма и выделить средства на восстановление Вологодского кремля XVI века. По словам губернатора, работа над проектом реконструкции кремля ведется совместно со специалистами Министерства культуры. При этом глава области подчеркнул, что статусом города исторического наследия уже наделены Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, а Вологда нет.

Президент не дал четкого ответа, заметив, что за таким решением должно последовать выделение 2 миллиардов рублей из государственного бюджета.