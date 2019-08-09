Великий Новгород, 9 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Каждое третье преступление в Новгородской области в первом полугодии 2019 года было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в региональной прокуратуре, комментируя ситуацию с преступностью в регионе.

Иван Горохов. Запил

При этом, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество преступлений, совершённых лицами в нетрезвом состоянии, снизилось с 1045 до 967, или 7,5%.

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано на 22,8% больше преступлений — всего 409, но количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, осталось на уровне прошлого года: 13 человек.

В прокуратуре подчеркнули, что более половины всех учтённых преступлений в Новгородской области в первом полугодии 2019 года совершили рецидивисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по итогам первого полугодия 2019 года в Новгородской области отмечается снижение уровня преступности на 4,5%.