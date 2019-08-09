Цхинвал, 9 августа, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев прокомментировал в разговоре с журналистами обращение официального представителя Госдепартамента США Морган Ортэгус к России с призывом отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии. По мнению Джиоева, подобное заявление является более чем некорректным, сообщает 9 августа ИА «Рес».

Https://south-ossetia.info Мурат Джиоев

"Республика Южная Осетия была провозглашена еще в 1990 году, и с тех пор не имела никакого отношения к территориальной целостности Грузии как государства. Поэтому когда США или другие государства в ООН и в других международных организациях утверждают о своем признании территориальной целостности Грузии, следовало бы исходить из того, в каком составе, при какой территории Грузия вошла в международное сообщество в 1992 году», — подчеркнул Джиоев.

Полпред также высказался по поводу комментариев Ортэгус о проведении границы между Южной Осетией и Грузией. Джиоев отметил, что представители Южной Осетии неоднократно предлагали грузинской стороне обсудить проблему демаркации границы между государствами. Ввиду того, что Грузия не реагирует на подобные предложения, работы по обозначению линии госграницы соответствующими инженерными сооружениями проводятся в одностороннем порядке, на территории Южной Осетии, заметил полпред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус в годовщину начала вооружённого конфликта между Грузией и Южной Осетией порекомендовала Росси отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Также она заявила о недовольстве Вашингтона в связи с работами по разграничению границы с Грузией в Южной Осетии.