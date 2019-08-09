Москва, 9 августа, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Бывший глава Дагестана, ныне постпред России в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов получил из Лефортовского районного суда Москвы повестку на вызов в качестве свидетеля по делу против бывших высокопоставленных чиновников республики Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. Об этом 9 августа у себя в Instagram написал адвокат последнего Дагир Хасавов.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

Напомним, экс-председатель правительства Дагестана Гамидова и бывший вице-премьера — министр экономики республики Юсуфов обвиняются в растрате бюджетных средств в размере 41 млн рублей при реконструкции спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Махачкале.

В начале июня в Лефортовском суде столицы прошли предварительные слушания по данному делу. Тогда же адвокаты бывших чиновников ходатайствовали о вызове в качестве свидетеля Рамазана Абдулатипова. Экс-глава Дагестана, по мнению защиты, должен подтвердить невиновность подсудимых.

«Поручение о создании спецприёмников подобного типа во всех субъектах страны, исходя из материалов дела, получено от президента РФ, а внутри Республики Дагестан, соответственно, от главы Рамазана Абдулатипова, что было успешно исполнено. Объект был реконструирован и сдан в кратчайшие сроки. Работ при этом выполнено больше, чем предусматривал проектом, и на большую сумму, чем выделено из бюджета», — написал Хасавов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов и Юсуфов вместе с бывшим вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и экс-министром образования республики Шахабасом Шаховым были задержаны 5 февраля 2018 года. С тех пор все четверо находятся в московском СИЗО «Лефортово», срок ареста им неоднократно продлевался.

Бывших чиновников обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств при реализации госпрограмм на территории Дагестана. Эпизод с хищениями при реконструкции спецучреждения для временного содержания иностранцев, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, следствием выделен в отдельное производство.