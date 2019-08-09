Новороссийск, Краснодарский край, 9 августа, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд арестовал водителя экскурсионного автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском 7 августа, сообщила пресс-служба СУ СКР 9 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

По версии следствия, 41-летний водитель, управлявший экскурсионным автобусом с пассажирами, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате трое пассажиров автомобиля — двое детей и женщина погибли на месте. 44 человека — водители и пассажиры автомобиля и автобуса получили травмы.

«Ранее следователями краевого управления СКР в лечебно-профилактическом санатории «Эллада» были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 августа на трассе А-146. СК возбудил уголовное дело по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.