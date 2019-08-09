Водитель автобуса, разбившегося под Новороссийском, взят под стражу
Новороссийск, Краснодарский край, 9 августа, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд арестовал водителя экскурсионного автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском 7 августа, сообщила пресс-служба СУ СКР 9 августа.
По версии следствия, 41-летний водитель, управлявший экскурсионным автобусом с пассажирами, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате трое пассажиров автомобиля — двое детей и женщина погибли на месте. 44 человека — водители и пассажиры автомобиля и автобуса получили травмы.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 августа на трассе А-146. СК возбудил уголовное дело по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.