Новороссийск, Краснодарский край, 9 августа, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Приморский районный суд Новороссийска на заседании в пятницу, 9 августа, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителя попавшего в ДТП экскурсионного автобуса.

Арест

Судья постановил удовлетворить ходатайство следствия и поместить подозреваемого под арест сроком на два месяца — до 8 октября 2019 года.

Ранее водитель автобуса был задержан после того, как его выписали из больницы, и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие полагает, что ответственность водителя за ДТП подтверждается показаниями пострадавших и очевидцев, а также результатами осмотра места происшествия.

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Напомним, вечером 7 августа в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском погибли женщина и двое детей, ещё 44 человека пострадали.