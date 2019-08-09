Тверь, 9 августа, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Работа по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату со стороны правительства Тверской области и губернатора Игоря Рудени выполнена в срок и безупречно. Об этом 9 августа в ходе совещания на строительной площадке Ржевского мемориала Советскому солдату заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в совещании также приняли участие заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект Ржевского мемориала

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала Советскому солдату. Для нас это большая ответственность», — отметил глава региона Игорь Руденя.

«Вклад Тверской области, безусловно, большой, поскольку нужно было в короткие сроки сделать землеотвод, провести оформление документов, и с этой стороны правительство области и губернатор Игорь Руденя отработали безупречно», — сказал Григорий Рапота на совещании.

В настоящее время на площадке строительства мемориала ведутся работы по укреплению основания монумента. Строительство автостоянки мемориального комплекса, въезда и выезда на территорию уже в высокой степени готовности, внутри комплекса устанавливается бортовой камень для внутренних дорожек и тротуаров. Рабочие приступили к строительству музейного павильона — готовится фундамент. В районе монумента планируется обустроить авторазвязку со светофорами, парковку, дорогу от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево расширят до четырех полос.

«Важно отметить, что всё идёт в соответствии с намеченными сроками. В августе строители закончат все бетонные работы, к концу месяца мы должны увидеть контуры холма», — сказал Николай Овсиенко.

Открытие мемориала запланировано на 2020 год — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Идею создания мемориала поддержал президент России Владимир Путин.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать площадки для медиа-проектов — демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942−1943 годов. Главной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, навсегда оставшихся во Ржевской земле. Мемориал станет одним из самых масштабных не только в России, но и в Европе. На сайте поддержки патриотических проектов РВИО ведётся сбор пожертвований, уже собрано 265,2 млн рублей.