Солнечногорск, Московская область, 9 августа, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года южных Курил как части Японии не идет на пользу двусторонним отношениям, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она назвала такой шаг неправомочным.

«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции: кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», — заявила Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на официальном сайте Олимпиады-2020 российские острова южных Курил были обозначены как часть Японии. В Госдуме и Совфеде осудили действия Японии и ожидали ноты протеста со стороны российского внешнеполитического ведомства.