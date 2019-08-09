В крымском Гурзуфе перестроят полтора километра набережной
Симферополь, 9 августа, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В 2020 году в крымском посёлке Гурзуф начнётся масштабная реконструкция набережной. Об этом журналистам 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Набережная в Гурзуфе
«Со следующего года приступим к работам. Там будет создана новая инфраструктура на протяжении полутора километров», — отметил руководитель региона.
Как сообщало ИА REGNUM, также власти республики прорабатывают с правительством России варианты строительства автомобильной дороги от Белогорска до Алушты.
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