Симферополь, 9 августа, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В 2020 году в крымском посёлке Гурзуф начнётся масштабная реконструкция набережной. Об этом журналистам 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная в Гурзуфе

«Со следующего года приступим к работам. Там будет создана новая инфраструктура на протяжении полутора километров», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, также власти республики прорабатывают с правительством России варианты строительства автомобильной дороги от Белогорска до Алушты.

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