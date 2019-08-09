Калуга, 9 августа, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В Калужской области принимаются меры по предотвращению гибели пчёл. Как сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, для предупреждения случаев гибели пчёл в регионе организована профилактическая работа с владельцами пасек и сельскохозяйственных организаций. В частности, даны рекомендации по организации обработок агрохимикатами посевов сельхозкультур и растений в соответствии с требованиями по обеспечению максимальной безопасности препаратов для жизни и здоровья людей, животных и насекомых.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Так, владельцам пасек рекомендовано размещать ульи в лесных массивах, на расстоянии не ближе 300 метров от земель сельскохозяйственного назначения, занятых посевами. Руководителям сельхозпредприятий необходимо заблаговременно уведомлять население и владельцев пасек о месте и времени проведения обработки посевов.

Отметим, сегодня на территории Калужской области размещено около 1568 пасек. За 2018 год производство товарного мёда в хозяйствах всех категорий составило 545 тонн, 106,1% к уровню 2017 года, в том числе в хозяйствах населения 536 тонн — 109,5% к 2017 году.