Сан-Франциско, США, 9 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Платформа Twitch запустила бета-тестирование сервиса для создания игровых трансляций Studio. Информация о новом проекте была опубликована на странице платформы 8 августа.

Twitch.tv Логотип видеосервиса Twitch

Сервис Twitch Studio призван помочь молодым стримерам (геймерам, которые записывают трансляции прохождения игр) начать свою карьеру в этой области. Встроенный редактор позволит настраивать параметры записи под свои нужды и вкусы, сделать уникальным для каждого игрока. Создатели сервиса обещают внедрить удобный и простой интерфейс, чтобы пользователи могли понять, как пользоваться Twitch Studio с первого посещения сервиса.

Бета-тестирование открыто для всех пользователей Twitch, которые отправят заявку на сайте платформы, однако количество участников тестирования ограничено.

Ранее платформа Twitch объявила о запуске собственного вокального конкурса с призовым фондом $20 тыс.

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