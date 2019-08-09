Симферополь, 9 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Власти Крыма намерены обратиться к руководству страны по поводу ремонта дороги Бахчисарай — Ялта, пролегающей через плато Ай-Петри. Об этом журналистам 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ай-Петри. Крым

«По данному вопросу решения пока ещё нет. Готовим пакеты документов на внесение объекта в ФЦП. Или другой источник финансирования будет. Будем обращаться к руководству страны», — уточнил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, московская компания «Центродорстрой» станет единым подрядчиком ремонта всех дорог в Крыму. Контракт с исполнителем будет заключен с 2020 до 2024 года.

Об этом: В Крыму нашли единого подрядчика ремонта дорог