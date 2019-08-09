Киев, 9 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Идеология и политическая позиция не позволяют партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») координировать свою деятельность с «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Верховная Рада Украины

Об этом 9 августа заявила на брифинге депутат Верховной рады от фракции БПП (член партии «Европейская солидарность») Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы занимаем абсолютно разную идеологическую позицию и политическую позицию с «Оппозиционной платформой — За жизнь». У нас разный идеологический вектор. Мы не видим для себя возможности координировать свои усилия с этой политической силой», — сказала Геращенко.

Вместе с тем от имени партии Порошенко она обратилась к политическим силам, которые не входят в правящую коалицию, с предложением — «согласовать предложения и совместно скоординировать действия относительно пропорционального представительства в руководстве Верховной рады, в частности, и комитетов».

«Мы выступаем за то, чтобы в руководстве Верховной рады присутствовал и пропорциональный, и профессиональный принцип. Наша команда может предоставить лучших руководителей комитета национальной безопасности и обороны, потому что — кто сильнее в этой теме, чем Герой Украины Михаил Забродский? Также (людей — ред.) в комитеты по евроинтеграции, иностранных дел, свободы слова, регламентного и бюджетного комитетов, культуры, прав человека, комитета по вопросам ветеранов», — сказала Геращенко.

Она также заявила, что «Евросолидарность» поддержит законопроекты, направленные на интеграцию с НАТО и ЕС.

«На этом этапе, коллеги из правящей партии, мы бы хотели увидеть у вас программу коалиционного соглашения, чтобы понять ту платформу, на которой будет формироваться позиция правящей партии, большинства и правительства», — обратилась Геращенко к партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» точно не будет создавать коалицию с партией Порошенко и ОПЗЖ.

8 августа глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политсила пока не ведет переговоры о создании коалиции. По его словам, партия работает над законопроектами и созданием парламентских комитетов.

У партии Порошенко в Раде нового созыва будет всего лишь 25 депутатов из 424.