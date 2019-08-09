Волгоград, 9 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. С бывшего заведующего кафедрой Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии взыскали в доход государства более миллиона рублей. Преподаватель выплатит деньги, полученные им в качестве взятки за подготовку докторской диссертации. Судебное решение вступило в законную силу, сообщили 9 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Urist-land.ru Взятка

Бывший завкафедрой в 2006 году согласился подготовить диссертацию одному из соискателей на степень доктора наук и обеспечить её дальнейшую положительную защиту. Свои услуги он оценил в 50 тысяч долларов США. Деньги передавались частями вплоть до 2017 года, всего преподаватель получил 1 миллион 950 тысяч рублей. На передаче последнего «транша» его и задержали. В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий у мужчины изъяли около 950 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с него оставшейся суммы в доход государства. Суд это требование удовлетворил, надзорное ведомство приступило к исполнению решения.

Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и осудили на четыре года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.