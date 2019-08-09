Милан, Италия, 9 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. По данным за июнь 2019 года, в Италии снизились объемы как импорта, так и экспорта, сообщили в пятницу, 9 августа, в национальной службе статистики Istat.

Pixabay.com Морской контейнер

В сравнении с июнем 2018 года объем экспорта сократился на 3,5%, самое большое снижение зафиксировано в объемах торговли с США (-4,6%).

Объем импорта в июне 2019 года в сравнении с июнем 2018 года снизился на 5,2%, в основном за счет снижения объема ввоза продукции из других стран ЕС (-6,1%).