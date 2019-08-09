Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Выбраны приоритетные проекты развития железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла. Среди них — строительство пассажирской платформы остановочного пункта Новая Лахта, вблизи общественно-делового «Лахта центра», где вскоре разместится штаб-квартира «Газпрома».

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Об этом стало известно 9 августа по итогам первого заседания рабочей группы, в которую вошли представители профильных комитетов Смольного, районных администраций и РЖД.

Как сообщили в Смольном, приоритетами на период до 2024 года также названы развитие Московского направления ОЖД, строительство Юго-западного обхода для грузового железнодорожного транспорта, организация полукольца на участке от Балтийского вокзала до аэропорта «Пулково», организация движения электричек от Финляндского вокзала до Сертолово в Ленобласти, строительство разъезда Яхтенная и восстановление разъезда Тарховка Сестрорецкой линии, а также реконструкция Московского, Витебского и Ладожского вокзалов.

Работы на Московском направлении позволят пустить пригородные поезда из Петербурга до Колпино и Тосно в часы пик с интервалом не более 10 минут. При этом одновременно увеличится высокоскоростное сообщение между Петербургом и Москвой.

Чтобы сделать это возможным, понадобился Юго-западный обход, а также для обеспечения связи с портами Бронка и Усть-Луга.

Первый этап концепции развития железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла планируется представить 2 сентября на заседании городского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года на принципах софинансирования в Петербурге и пригородах построят шесть автомобильных путепроводов. РЖД также прорабатывает возможность строительства в Санкт-Петербурге железнодорожного кольца для организации пассажирского движения, по образцу Москвы.

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Также намечено обновить подвижной состав электропоездов и благоустроить территории, прилегающие к железнодорожным путям московского и выборгского направлений, создать транспортно-логистический центр в Шушарах.

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Объем инвестиций ОАО «РЖД» в программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла составит 88 млрд рублей в ближайшие пять лет.