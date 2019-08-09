Москва, 9 августа, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Худшие ожидания инвесторов продолжают подтверждаться. По данным МЭА, всю первую половину 2019 года мировой спрос на нефть был слабым. С января по май спрос на нефть вырос на 520 тыс. баррелей в сутки, что стало самым низким ростом за этот период с 2008 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Interpolit.ru Нефть

«Текущую динамику ведомство объясняет развивающимся торговым конфликтом между США и Китаем, который в ближайшее время вряд ли удастся решить. На этом фоне усиливаются признаки замедления темпов роста мировой экономики», — отметил эксперт.

Сегодня, 9 августа, ожидаются данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США. Уже продолжительное время наблюдается падение этого показателя, что подтверждает заявления МЭА и ожидания инвесторов.

«Фундаментальных оснований для роста у нефти сейчас нет, поэтому в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее падение ниже отметки $56 за баррель. Однако ограниченный рост в рамках коррекции на следующей неделе не исключен», — предполагает Капустянский.

Читайте также: Стремительное падение нефти приостановлено