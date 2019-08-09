Москва, 9 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Несмотря на волнения на мировых финансовых рынках, российская валюта 9 августа пытается даже укрепляться и торгуется в районе психологической отметки в 65 рублей за доллар. Важными текущими факторами остаются цены на нефть и угроза новой волны санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня Росстат опубликует данные по ВВП за II квартал 2019 года и, если показатели выйдут положительные, коррекция пары usd/rub продолжится. Плюс ко всему, ранее стало известно, что новые санкции не коснутся рублевого долга, после чего аппетит к российской валюте восстановился», — отметил .

Однако Конгресс США своего слова еще не сказал, и трейдеры действуют весьма аккуратно. Исходя из вышесказанного, сильного укрепления рубля ожидать не следует, если только движение не будет спровоцировано слабостью американской валюты.

«Фьючерсы на индекс доллара 9 августа продолжают снижаться и торгуются в районе 97,4 п. Сегодня выйдет отчет по ценам производителей в США за июль (PPI), и если данные окажутся хуже прогнозируемых, то можно будет ожидать более сильную коррекцию по паре usd/rub к отметке 64,30.

На этой отметке проходит значимый технический уровень поддержки. В противном случае, торги сегодня закроются в боковом движении в диапазоне 64,70−65,00 руб. за доллар», — считает Хоменко.

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