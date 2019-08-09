Танковый батальон ВСУ не отправили в ДНР из-за низкой подготовки — Безсонов
Донецк, 9 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. После проверки 23-го отдельного танкового батальона десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ, украинское командование отменило отправку подразделения в Донбасс, заявил 9 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки ДНР.
По его словам, помимо неисправной техники и отсутствия наборов запасных инструментов и принадлежностей, оказалось, что из 22 механиков-водителей танком умеют управлять только четверо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал украинские вооружённые формирования «армией мародёров, карателей и убийц», виновной в гибели десятков тысяч мирных жителей Донбасса.
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