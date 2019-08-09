Москва, 9 августа, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Изображение четырёх Курильских островов частью Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года укладывается в ряд давних пропагандистских технологий. Однако вопрос о том, как именно России следует отвечать на такие провокационные шаги Токио, весьма непрост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы. o. Итуруп

«Это вопрос сложный. С одной стороны, не реагировать мы не можем. Карта для того и создаётся, чтобы на уровне общественного мнения, на уровне восприятия людей закрепить острова. Они остаются в России, японцев там нет, но таким способом закрепляются острова — Китай то же самое делал при Мао, когда пририсовывал себе часть Восточной Сибири. Это известная пропагандистски-политическая технология», — заявил Журавлев.

«С другой стороны, как реагировать? Просто поднять скандал? Сложность проблемы островов в том, что ни одна из сторон не имеет свободы манёвра», — подчеркнул он.

Журавлёв отметил, что с японской стороны не раз в истории предпринимались попытки закрыть тему Курильских островов не в пользу Токио, но такая постановка вопроса неизменно приводила к краху политической карьеры того, кто выходил с такой инициативой.

«Поэтому как реагировать? Наверное, заявлением МИДа на уровне Захаровой. Чтобы мир увидел, что мы заметили это действие Японии. Исправлять карту потребовать надо: мы заметили, наша позиция против, чтобы никаких иллюзий не имели», — подчеркнул политолог.

«Но вряд ли они будут что-либо исправлять. И мы вряд ли откажемся от поездки на Олимпиаду. Заявить, но не отказываться от поездки. В конечном счёте, за нами объективная реальность: острова наши, пограничная служба, если есть, тоже наша и так далее. Нам в каком-то смысле легче. Сказали «нет», острова принадлежат России и территории свои никому не отдаём. Вот и всё», — добавил он.

Напомним, что на карте сайта Олимпиады 2020 года четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группа Хабомаи — отнесены к Японии.