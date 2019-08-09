Симферополь, 9 августа, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В Крыму нет ничего важнее, чем проведение туристического сезона, и это обусловлено реальными цифрами. Об этом 9 августа на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма в Симферополе заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Как туристический центр Крым — это одно из самых популярных у россиян направлений… Что нас очень радует, что туристов привлекает не только транспортное сообщение по воздуху, но и то, что 58% отдыхающих приехало на машинах через Крымский мост», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Голодец сообщила о том, что у жителей и гостей Крымского полуострова растёт интерес к местным музеям, поскольку за три года общее количество посетителей выросло почти на миллион человек.