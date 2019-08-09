Сеул, 9 августа, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В южнокорейской провинции Кёнгидо усилят контроль за старыми дизельными автомобилями, чтобы уменьшить концентрацию мелкой пыли в воздухе, сообщает Yonhap News.

최광모 Кёнгидо

В текущем году в провинции Кёнгидо планируют вывести из эксплуатации 14 450 старых дизельных автомобилей, которые не соответствуют нормам выбросов, что составляет 5% от общего числа зарегистрированных транспортных средств в провинции.

В 2020 году также планируется вывести из эксплуатации еще 4 550 транспортных средств.

В первой половине 2019 года мэрия провинции потратила около 5,8 млрд вон (~$4,78 млн) на вывод из эксплуатации 3041 автомобиля. Известно, что во второй половине года на утилизацию старых автомобилей будет выделено 27,48 млрд вон (~$22,67 млн).

Среди производственных издержек, мэрия выделит 17,8 млрд вон (~$14,68 млн) на установку противосажевых фильтров в 6 092 транспортное средство. Кроме того, мэрия выделит 1,4 млрд вон (~$1,15 млн) на оснащение 100 единиц строительной техники дизельными сажевыми фильтрами.

По предварительным данным, бюджет на утилизацию оставшихся 4 550 транспортных средств составит 10 млрд вон (~$8,25 млн).