Лекарства — это бизнес, «ничего личного»
Москва, 9 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Российским аптечным сетям выгодней получать гарантированный доход от дорогих лекарств, чем продавать дешевые лекарственные препараты. Фармацевтика — это прибыльный бизнес — лекарства, как и еда, людям нужны всегда, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Бэк-маржу аптечные сети получают с лагом по времени и не гарантировано в случае, если план продаж не выполнен. Поэтому аптечным сетям выгодней продавать больше дешевых лекарств с меньшей маржой, но быстро реализуемых, а граждане, в свою очередь, также предпочитают брать более дешевые лекарства, потому что их срок годности ограничен. В случае если лекарство не было использовано, его выбрасывают.
В этой связи спрос на более дорогие лекарства, которые предлагают фармацевтические компании резко снижается. В этот период они пытаются стимулировать продажи именно их препаратов в аптечных сетях, предоставляя более выгодные условия, например, фиксированные бонусы вне зависимости от продаж или повышенные выплаты в случае выполнение плана.
Как сообщало ИА REGNUM, продажи в российских аптеках недорогих лекарств сократились впервые за три года. Производители объясняют это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов.