Киев, 9 августа, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Бюджет Пенсионного фонда Украины в настоящий момент сбалансирован, поскольку за за первое полугодие 2019 года поступления в ПФУ выросли более чем на 8 млрд грн (порядка $316 млн.).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионеры Украины

Об этом сегодня, 9 августа, заявил на брифинге в Киеве глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

«На сегодня у нас сбалансированный бюджет, который был принят Кабинетом министром. Мы видим довольно позитивную тенденцию по поступлению ЕСВ (единый социальный взнос — ред.), если брать показатели по первому полугодию. Мы получили более 8 млрд дополнительного ресурса. На сегодня, я уверен, что финансовая ситуация у нас стабильна. Нет каких-то негативных факторов», — сказал, в частности, чиновник.

Он также проинформировал, что ПФУ переводит предоставление большинства своих услуг в режим онлайн. Теперь граждане Украины могут подавать документы на получение или перерасчет пенсий в электронном виде.

«Сегодня человеку нет необходимости идти и тратить время, легче подать документы через веб-портал. Мы очень надеемся, что основная масса людей перейдет на указанный сервис и будет осуществлять подачу документов без необходимости непосредственно обращаться в наши отделения… Сейчас процедура займет до 10 минут, при условии, что документы отсканированы. В отделении (Пенсионного фонда — ред.) учитывая, что нужно провести сканирование, это может занять полчаса», — рассказал Капинус.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава ПФУ заявил, что дефицит Пенсионного фонда в 2019 году составит около 30 млрд грн (порядка 1,2 млрд. долл.) При этом доходная часть фонда составит 408 млрд грн (16 млрд долл.)

«Дефицит Пенсионного фонда в последние годы имеет тенденцию к снижению. В текущем году у нас около 30 миллиардов гривен дефицит Пенсионного фонда. Этот показатель демонстрирует, что система пенсионного обеспечения стабилизируется», — отметил тогда Капинус.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что несмотря на все реформы, дефицит Пенсионного фонда Украины будет сохраняться еще в течение не менее семи лет. По его словам, в прошлом году дефицит пенсионной системы составил примерно 140 млрд грн.

В январе 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в 2016 году дефицит Пенсионного фонда составлял 145 млрд, в 2017 году — 141,5 млрд грн.