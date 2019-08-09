Симферополь, 9 августа, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Курортно-туристическая сфера Крыма демонстрирует хорошие результаты благодаря развитию магистральной инфраструктуры, которая обеспечивает доступность курортов полуострова. Такое мнение 9 августа высказала зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма в Симферополе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балаклава. Крым

«То, что делается, даёт сегодня конкретные и ощутимые результаты. По сравнению с прошлым годом число туристов, отдыхающих на полуострове, выросло на 11%. По состоянию на сегодня в республике уже отдохнуло 4 миллиона туристов, больше половины из них прибыли сюда по Крымскому мосту», — отметила Голодец.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Крыму отдохнуло более четырёх млн человек, при сохранении этой тенденции полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.

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