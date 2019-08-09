Москва, 9 августа, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н. И. Сац». Средства в размере 1,8 миллиарда рублей будут направлены на реконструкцию и техническое переоснащение театра. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Svetlana Karagodina Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац

В 2019 году театр получит 397,1 млн рублей, а в 2020—2021 годах по 700 млн рублей. Окончание всех работ и открытие здания театра после капитального ремонта, модернизации инженерных сетей, установки современного сценического и звукового оборудования намечено на 2021 год.

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н. И. Сац — первый в мире музыкальный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества. Основан в 1965 году народной артисткой СССР Наталией Сац. Здание театра построено в 1979 году. Общая площадь театра — почти 18,6 тыс. кв. м.