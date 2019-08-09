Краснодар, 9 августа, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Не менее 200 тыс. тонн винограда намерены собрать в Краснодарском крае в этом году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 9 августа. Уборка урожая уже началась, средняя урожайность оценивается в 95 центнера с гектара, площадь уборки — более 21 тыс. га.

Хуан Фернандез. Натюрморт с четырьмя гроздьями винограда. 1629-1636

«Это самый высокий показатель в России. Всего в текущем году планируем собрать не менее 200 тысяч тонн янтарной ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона также добавил, что в этом году на субсидии виноградарям будет направлено более 700 млн рублей.

Производство вин и шампанского, отметил Кондратьев, с начала года выросло на 11%, край наращивает и экспортные поставки. В общей сложности на территории Краснодарского края собирается около 45% от всего урожая российского винограда. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. В крае производится 42% российского вина и 27% шампанского.