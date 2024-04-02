Блогер-миллионник Сардаров указал на лицемерие в призывах Дудя на митинг
Москва, 9 августа, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Популярный российский блогер Амиран Сардаров (более 2,7 млн подписчиков в Instagram) упрекнул журналиста Юрия Дудя в двойных стандартах и лицемерном отношении к митингам в Москве и их участникам. Соответствующую запись он сделал у себя в аккаунте, комментируя намерение Дудя посетить согласованный митинг в Москве 10 августа и его призывы к поддержке акции.
Амиран Сардаров задался вопросом, почему все те, кто сейчас призывает на митинги или участвует в них, не помогали собирать подписи так называемым независимым кандидатам и не агитировали за них в ходе подписной кампании? «Получается, вы тоже аполитичные и вам было… (всё равно)», — отметил он.
По мнению блогера, тот же Юрий Дудь при желании мог бы оказать помощь в сборе подписей кандидатам своими постами в соцсетях. «Но что-то я не припомню его поддержки», — пишет Сардаров.
Блогер заявил, что вместо игр в революционеров нужно добиваться справедливости по конкретным ситуациям, не отмалчиваться и не проходить мимо в случае несправедливого поведения правоохранительных органов или даже плохой работы жилищно-коммунальных служб. «Но ведь этим не хочется заморачиваться, хочется выйти толпой покричать и чтобы волшебным образом всё изменилось в стране в лучшую сторону. А популисты, ой, простите — лидеры мнений, пользуются неокрепшими умами ради хайпа», — считает Амиран Сардаров.
Он также напомнил Юрию Дудю, что молодые ребята-полицейские являются такими же гражданами страны и такими же подписчиками блогеров. «Говорить, что это какие-то отдельные инопланетяне просто нечестно», — подчеркнул он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала на 10 августа проведение митинга в связи с предстоящими выборами в Мосгордуму. Местом проведения митинга определён проспект Сахарова. Однако уже после согласования организаторы акции объявили о смене её формата и проведении концерта с участием популярных среди подростков и молодёжи групп.
Несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, отличившаяся большим количеством поддельных подписей и наличием в подписных листах «мёртвых душ», призналась в намерении провести после согласованного митинга незаконные шествия — так называемые «прогулки». При этом ранее Соболь уже штрафовали за призывы к участию в незаконных акциях. Вместе с тем появилась информация и о готовящихся провокациях 10 августа ради «красивой картинки» в зарубежных СМИ. Источники в правоохранительных органах не исключают, что провокаторами будет предпринята попытка задымления одной из центральных улиц города с помощью пиротехнических и иных средств.
27 июля и 3 августа в центре Москвы уже проходили несогласованные акции, в ходе которых фиксировались нарушения общественного порядка и провокации в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Следственным комитетом России были возбуждены и расследуются уголовные дела, в рамках которых задержано 12 фигурантов.
К участию в незаконных акциях в Москве призывала группа кандидатов, в подписных листах которых были выявлены несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди, жители других избирательных округов. При этом одна из них — Любовь Соболь — отказалась от предложения заместитель председателя ЦИК Николая Булаева направить совместное обращение в Следственный комитет с требованием выяснить, каким образом в её подписных листах могли оказаться подделки.
Кроме Соболь, «мёртвые души» были выявлены в подписных листах ещё 12 незарегистрированных кандидатов: Ивана Кульнева (60), Кирилла Гончарова (46), Александра Соловьёва (9), Геннадия Гудкова (5), Дмитрия Гудкова (2) и других.
На выборах в Мосгордуму в регистрации было отказано 57 кандидатам — почти вдвое меньше, чем в 2014 году. Регистрацию прошли 233 кандидата: 171 кандидат от трёх парламентских («Единая Россия» в выборах не участвует) и пяти непарламентских партий, 62 самовыдвиженца, в том числе представители «Яблока», «Парнаса», «группы Навального» и «группы Гудкова».