Москва, 9 августа, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Популярный российский блогер Амиран Сардаров (более 2,7 млн подписчиков в Instagram) упрекнул журналиста Юрия Дудя в двойных стандартах и лицемерном отношении к митингам в Москве и их участникам. Соответствующую запись он сделал у себя в аккаунте, комментируя намерение Дудя посетить согласованный митинг в Москве 10 августа и его призывы к поддержке акции.

Рупор агитации

«Звать на санкционированный митинг с таким героическим запалом, как будто ведёшь народ на фронтовую, и при этом сидеть молча дома, когда происходят несанкционированные протесты», — описывает Сардаров поведение Дудя. По его словам, если аполитичность называют трусостью, то «звать только на мирные демонстрации так героически» — это «хайпожорство и популизм».

Амиран Сардаров задался вопросом, почему все те, кто сейчас призывает на митинги или участвует в них, не помогали собирать подписи так называемым независимым кандидатам и не агитировали за них в ходе подписной кампании? «Получается, вы тоже аполитичные и вам было… (всё равно)», — отметил он.

По мнению блогера, тот же Юрий Дудь при желании мог бы оказать помощь в сборе подписей кандидатам своими постами в соцсетях. «Но что-то я не припомню его поддержки», — пишет Сардаров.

Блогер заявил, что вместо игр в революционеров нужно добиваться справедливости по конкретным ситуациям, не отмалчиваться и не проходить мимо в случае несправедливого поведения правоохранительных органов или даже плохой работы жилищно-коммунальных служб. «Но ведь этим не хочется заморачиваться, хочется выйти толпой покричать и чтобы волшебным образом всё изменилось в стране в лучшую сторону. А популисты, ой, простите — лидеры мнений, пользуются неокрепшими умами ради хайпа», — считает Амиран Сардаров.

Он также напомнил Юрию Дудю, что молодые ребята-полицейские являются такими же гражданами страны и такими же подписчиками блогеров. «Говорить, что это какие-то отдельные инопланетяне просто нечестно», — подчеркнул он.

Сардаров также призвал сторонников группы незарегистрированных кандидатов не создавать себе кумиров. «Они не изменят вашу жизнь. Они изменят только свою. Только вы сами можете изменить свою жизнь. Но остаётесь равнодушными в мирное время. Потому что вам лень», — заявил Амиран Сардаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала на 10 августа проведение митинга в связи с предстоящими выборами в Мосгордуму. Местом проведения митинга определён проспект Сахарова. Однако уже после согласования организаторы акции объявили о смене её формата и проведении концерта с участием популярных среди подростков и молодёжи групп.

Несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, отличившаяся большим количеством поддельных подписей и наличием в подписных листах «мёртвых душ», призналась в намерении провести после согласованного митинга незаконные шествия — так называемые «прогулки». При этом ранее Соболь уже штрафовали за призывы к участию в незаконных акциях. Вместе с тем появилась информация и о готовящихся провокациях 10 августа ради «красивой картинки» в зарубежных СМИ. Источники в правоохранительных органах не исключают, что провокаторами будет предпринята попытка задымления одной из центральных улиц города с помощью пиротехнических и иных средств.

27 июля и 3 августа в центре Москвы уже проходили несогласованные акции, в ходе которых фиксировались нарушения общественного порядка и провокации в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Следственным комитетом России были возбуждены и расследуются уголовные дела, в рамках которых задержано 12 фигурантов.

К участию в незаконных акциях в Москве призывала группа кандидатов, в подписных листах которых были выявлены несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди, жители других избирательных округов. При этом одна из них — Любовь Соболь — отказалась от предложения заместитель председателя ЦИК Николая Булаева направить совместное обращение в Следственный комитет с требованием выяснить, каким образом в её подписных листах могли оказаться подделки.

Кроме Соболь, «мёртвые души» были выявлены в подписных листах ещё 12 незарегистрированных кандидатов: Ивана Кульнева (60), Кирилла Гончарова (46), Александра Соловьёва (9), Геннадия Гудкова (5), Дмитрия Гудкова (2) и других.

На выборах в Мосгордуму в регистрации было отказано 57 кандидатам — почти вдвое меньше, чем в 2014 году. Регистрацию прошли 233 кандидата: 171 кандидат от трёх парламентских («Единая Россия» в выборах не участвует) и пяти непарламентских партий, 62 самовыдвиженца, в том числе представители «Яблока», «Парнаса», «группы Навального» и «группы Гудкова».