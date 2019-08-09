Барнаул, 9 августа, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Тропический остров Хайнань (Китай) в будущем станет международной образовательной площадкой, передаёт 9 августа пресс-служба Алтайского государственного университета (АлтГУ) со ссылкой на представителя китайской делегации, посетившей вуз.

Anna Frodesiak Хайкоу

Делегация из Цюнтайского педагогического института (Хайкоу, провинция Хайнань) под руководством ректора Цао Яна прибыла в Барнаул для обсуждения направлений сотрудничества с Алтайским госуниверситетом.

В ходе обсуждения китайская сторона отметила, что перспективе остров Хайнань станет международной открытой образовательной площадкой. И Россия в этой связи является одной из ключевых стран.

«Как Вы знаете, наш остров расположен на самом юге, в тропиках. Поэтому в провинцию Хайнань приезжает много туристов из России. В основном это жители северных регионов, в том числе из Сибири. И очень символично, что студенты из южного региона будут приезжать учиться в Алтайский край, и наоборот», — сказал представитель китайской делегации.

Отмечается, что в завершение визита делегации из Хайнаня планирует подготовить и подписать соглашения о реализации двух новых совместных образовательных программ с АлтГУ.

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