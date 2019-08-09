Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Если депутаты запретят проводить на определенных площадках политические митинги, но не запретят проводить там же массовые мероприятия, возникнет правовая коллизия, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 9 августа, политолог Владимир Васильев, комментируя инициативу сенаторов и «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митингующий на фонарном столбе

Как сообщалось ранее, члены Совета Федерации и руководители «Единой России» выступили с инициативами определить в крупных городах место или места, где можно проводить митинги, ограничив их проведение на всех остальных площадках, чтобы таким образом обеспечить права как участников митингов, так и всех остальных жителей.

«31 статья Конституции, где говорится о свободе собраний, не включает в себя, в отличие от ряда других статей, никаких оговорок вроде «если иное не предусмотрено законом». То есть Конституция не предполагает ограничения этого права. И если появится такой закон, то участники митингов смогут ссылаться на то, что этот закон противоречит Конституции.

К тому же, если на определенных площадках запретить проводить митинги, но не запретить на тех же площадках проводить массовые мероприятия, возникнет правовая коллизия. В качестве примера можно привести Васильевский спуск в Москве или Дворцовую площадь в Петербурге. Придется вместе с митингами запретить и все мероприятия, иначе это будет выглядеть дискриминацией», — отметил Владимир Васильев.