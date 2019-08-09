Боровск, Калужская область, 9 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Семья Соболевых из Боровского района Калужской области стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». В 2019 году конкурс прошёл в четвертый раз. Конкурс проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Об этом 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru Многодетная семья Соболевых

Ирина и Андрей Соболевы воспитывают десятерых детей, прививая им любовь к малой родине, заботу о близких и нуждающихся. Три дочери являются неоднократными дипломантами городских, районных, всероссийских, международных творческих, музыкальных конкурсов. Дети успешно обучаются в общеобразовательных школах и получают дополнительное образование в Боровской детской школе искусств, активно участвуют в жизни класса и школы, посещают конно-спортивный клуб.

Награждение победителей конкурса состоится 29−31 октября 2019 года в Москве. По итогам конкурса будет издана Почетная книга «Семья года. Россия 2019», включающая истории всех семей-победителей.