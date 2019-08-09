Москва, 9 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Учитывая, что Россия не получила никакой компенсации за отдачу Хоккайдо в 1855 году Японии, а войны между двумя странами аннулировали прежние договора, Москва имеет полное юридическое право поднять вопрос о принадлежности острова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

NASA Остров Хоккайдо

«Когда заключался первый договор с Японией 1855 года, у нас шла Крымская война. И Петербургу, в общем-то, было не особо до того, чтобы разбираться в картах дальних территорий непонятно где. Подписали договор, где разграничили территории — то есть границу провели, — строго географически по определённой широте, из-за чего Хоккайдо оказался у Японии», — заявил Черняховский.

Остров осваивался первоначально русскими промышленниками. Японцы пытались его осваивать тоже — на юге острова существовало японское княжество, — однако не могли распространить своё влияние дальше.

При этом переходом всего острова Японии по договору, однако, дело ускорилось незначительно, организовать свою администрацию на острове она смогла только в 1869 году.

«Как известно, война аннулирует прежние договора. В ответ на то, что японцы говорят о принадлежности четырёх островов, нам надо говорить — сначала Хоккайдо отдайте. Потому что это наша территория чисто исторически. В отличие от Аляски мы за неё даже ничего не получили, ничего не продавали. Просто царское правительство в силу, в общем, уже начинающего вырождения, к этому времени прохлопало это ушами», — заключил Черняховский.