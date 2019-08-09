«Пахнет» провокацией: отобразить Курилы в составе Японии
Москва, 9 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Отображение Курильских островов в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года не обязательно является результатом чьего-то осознанного решения. Похоже дизайнеры сайта не знают географии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Трудно поверить, что японский олимпийский комитет сознательно пошел на такую провокацию, поскольку организаторы обычно не заинтересованы в конфликтах. Впрочем, это может быть и сознательной позицией конкретного исполнителя, в конце концов, среди японцев тоже попадаются люди, чья трактовка реальности не вполне адекватна.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.
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