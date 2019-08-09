Москва, 9 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Отображение Курильских островов в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года не обязательно является результатом чьего-то осознанного решения. Похоже дизайнеры сайта не знают географии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Среди дизайнеров порой, как и среди представителей других профессий, попадаются и люди с пробелами в образовании, способные на плакат к Дню Победы поместить изображение немецких солдат и военной техники, или перепутать поколения танков. Видимо в Японии тоже такое случается», — выразил надежду эксперт.

Трудно поверить, что японский олимпийский комитет сознательно пошел на такую провокацию, поскольку организаторы обычно не заинтересованы в конфликтах. Впрочем, это может быть и сознательной позицией конкретного исполнителя, в конце концов, среди японцев тоже попадаются люди, чья трактовка реальности не вполне адекватна.

«Хочется надеется, что так или иначе это недоразумение будет устранено. Не хотелось бы, чтобы Олимпиада-2022 была принесена в жертву политике. Вопрос можно решить без вовлечения дипломатов — на уровне олимпийских комитетов Росси и Японии», — высказал свое мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.

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