Калуга, 9 августа, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Около 11 сообщений от граждан о падении деревьев в Калуге поступило в ночь на 9 августа в центр обработки вызовов «Система — 112». Пострадавших нет. При падении деревьев повреждено два автомобиля на улице Суворова и на перекрестке улиц Воскресенской и Первомайской. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Зафиксированы отключения электроэнергии в Медынском, Мосальском и Малоярославецком районах и пригороде Калуги. На данный момент специалисты Калугаэнерго устраняют последствия неблагоприятных погодных явлений. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 77 бригад «Калугаэнерго» в составе 388 человек и 106 единиц техники. Под особый контроль взято электроснабжение социально значимых объектов (котельных и насосных станций, больниц, детских садов, учреждений культуры). Готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией, которые в любой момент могут быть задействованы для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС, а также другими территориальными-сетевыми организациями.

Главное управление МЧС России по Калужской области с 09:00 9 августа переведено в режим функционирования повышенная готовность. Пик непогоды на территории Калужского региона ожидается до 18:00. На всей территории Калужской области за исключением южных районов (Куйбышевского, Людиновского и Кировского) возможны порывы ветра до 23 м/с, наибольшая вероятность возникновения происшествий прогнозируется на территории Медынского Износковского, Жуковского и Ферзиковского районов, там порывы ветра будут достигать 25 м/с.