Москва, 9 августа, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Россия существенно опережала Японию в освоении острова Хоккайдо и теперь вполне имеет право предъявлять на него территориальные претензии, как это делает Токио в отношении Курильских островов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

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«Вообще говоря, мы заняли немножко оборонительную позицию, что нет, это всё-таки наши острова. Но исторически у нас есть претензии на Хоккайдо. Потому что он осваивался первоначально русскими промышленниками. Так получилось, что и японцы в ответ стали пытаться его осваивать — на юге острова было японское княжество, которое, однако, не могло продвинуться дальше», — заявил Черняховский.

Претензии России на остров тем более крепче, что к моменту передачи территории японской стороне в 1855 году часть местного населения уже стала русифицироваться, отметил политолог.

«В общем-то, население там уже начинало несколько русифицироваться. Но когда заключался первый договор с Японией 1855 года, у нас шла Крымская война. И Петербургу, в общем-то, было не особо до того, чтобы разбираться в картах дальних территорий непонятно где», — добавил он.

Напомним, что четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — на карте сайта Олимпиады 2020 года отнесли к Японии.